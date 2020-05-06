ГАЗ разработал антикризисный пакет финансовых программ

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Горьковский автозавод разработал пакет антикризисных финансовых программ #ГАЗПОМОГАЕТ», который призван максимально облегчить клиентам приобретение автомобилей в условиях кризиса. Широкий выбор инструментов утилизации и Trade-in, кредита и лизинга, большинство из которых может суммироваться друг с другом, позволяет клиентам из числа предприятий малого и среднего бизнеса, а также частным лицам подобрать максимально выгодный вариант покупки автомобиля, сообщает пресс-служба ГАЗа.

Фирменная программа утилизации автомобилей по условиям схожа с работавшими ранее государственными программами обновления автопарка, но проводится полностью за счет компании. На утилизацию принимаются коммерческие автомобили любого года выпуска или легковые автомобили старше 10 лет. Более новые машины – производства 2010-2019 годов – могут быть сданы по фирменной программе Trade-in. Скидка, предоставляемая по этим программам, достигает 175 тыс. рублей.

Программа фирменного кредитования позволяет получить выгоду в 6% стоимости автомобиля. Наиболее привлекательными для клиентов станут возможности получить кредит с нулевым первоначальным взносом; отложить основную суммы выплат (до 40%) на последний, выкупной платеж; воспользоваться программой «Рассрочка на 2 года».

При приобретении автомобиля по государственной программе льготного лизинга клиенту предоставляется скидка в размере 10% стоимости автомобиля, а для предприятий, включенных в «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», – дополнительная скидка 2,5% по программе «Свое дело». Также как и по кредитам возможно приобретение автомобиля в лизинг на два года с нулевой переплатой за счет предоставления специальной цены на автомобиль.

Программа «Сервисный контракт» предусматривает включение работ по ТО-1 и ТО-2 в базовую стоимость машины.

Как и ранее все покупатели автомобилей ГАЗ на три года получают бесплатный доступ к программе GAZ ASSISTANCE – широкому спектру услуг помощи на дороге.

Совокупная выгода, которую может получить клиент за счет суммирования скидок по различных программам, составляет по цельнометаллическим фургонам «ГАЗель Next» до 439 тыс. рублей, по бортовым автомобилям – до 408 тыс. рублей, а по автобусам марки ГАЗ – до 482 тыс. рублей.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года регистрации легких коммерческих автомобилей марки ГАЗ в России составили 10657 машины, что соответствует уровню прошлого года. Самой продаваемой моделью на рынке легкого коммерческого транспорта остается «ГАЗель Next», чей результат составил 5909 единиц (-0,5%).

Как сообщалось ранее, в 2020 году Горьковский автозавод начнет производство низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City», который спроектирован в соответствии с требованиями программы «Доступная среда». Также предприятие ведет работы по подготовке сборочного конвейера к выпуску новых модификаций стреднетоннажных грузовых автомобилей.

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