ВТБ и «Рольф» провели первую в России онлайн-сделку с автокредитом

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ВТБ провел первую в России онлайн-сделку по покупке автомобиля в кредит. Находясь дома, клиент дистанционно выбрал автомобиль, получил одобрение по кредиту, провел сделку и приобрел автомобиль у компании «Рольф». Первая выдача состоялась в официальном дилерском центре Рольф Алтуфьево в Москве.

Как сообщает пресс-служба ВТБ, новый процесс выдачи кредита на покупку машины полностью дистанционный и не требует посещения офиса. Сначала клиент выбирает транспортное средство на автомобильном маркетплейсе ВТБ. Затем там же оформляет заявку на кредит, а после ее одобрения банком – подписывает все документы удаленно с помощью электронной подписи. Деньги переводятся дилеру, у которого приобретается машина, после чего его представители связываются с заемщиком для выбора наиболее удобного способа получения автомобиля (доступна доставка на дом или самовывоз). В настоящее время проект пилотируется в Москве и будет доступен клиентам ВТБ.

«До конца года мы планируем масштабировать новый сервис на всю страну и надеемся, что он будет востребован и после завершения режима самоизоляции», – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.