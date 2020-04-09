ВТБ запустил собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом

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ВТБ в дополнение к мерам поддержки, предоставленным заемщикам государством по закону о льготном периоде в кредитовании (106ФЗ), запускает дополнительную собственную программу. Банк расширяет число ее потенциальных участников за счет увеличения максимальной суммы кредита пострадавшего заемщика, сообщает пресс-служба ВТБ.

Новая программа ВТБ действует для клиентов, среднемесячный доход которых снизился на 30% по сравнению с 2019 годом. Банк также принимает больничные листы клиентов и другие справки, подтверждающие сокращение их дохода. Она доступна только для клиентов без просроченной задолженности или с просрочкой не более 90 дней на дату обращения. После окончания каникул размер ежемесячного платежа по ипотеке, кредиту наличными и автокредиту не увеличится, изменится только срок кредитования. Каникулы предоставляются на 3 месяца.

Максимальные суммы первоначального займа установлены в зависимости от типа кредита. В частности, по автокредитам она составляет до 1,5 млн рублей. Старт приема заявок для участия в программе – 8 апреля.

Для получения отсрочки заемщикам необходимо подать заявку через сайт, чат-бот или обратиться в контакт-центр банка и предоставить подтверждающие документы. ВТБ готов рассматривать обращения и других клиентов банка, у которых ухудшилось финансовое положение, и предпринимать все необходимые меры для их индивидуальной поддержки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам 2019 года объем автокредитования ВТБ превысил 87 млрд рублей. Портфель банка в данном сегменте превысил 121 млрд рублей.