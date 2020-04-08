CARCADE предложила лизинговые «каникулы» клиентам, попавшим в трудную ситуацию

#ПоддержиАвтобизнес

Из-за введенного в нашей стране режима самоизоляции под особый удар попала категория малых и средних предпринимателей. Лишившись возможности вести свой бизнес и подчас не имея «подушки безопасности» в виде солидных финансовых сбережений, многие из них попали в трудную ситуацию. Понимая это, лизинговая компания CARCADE разработала для своих клиентов целый комплекс мер, направленный на их поддержку.

Так, например, при желании клиенты CARCADE на период самоизоляции могут снизить нагрузку по своему договору лизинга. Причем сделать это они могут удаленным способом и даже без согласования с менеджером, просто зайдя в личный кабинет. Там они могут увеличить или уменьшить срок своего лизингового договора, могут сместить платежи на будущие периоды. Для изменения графика платежей достаточно будет электронно-цифровой подписи.

В отдельных случаях компания готова оказать еще более серьезную поддержку - вплоть до введения лизинговых «каникул», приостановив платежи по договору на 1 - 3 месяца без каких-либо штрафных санкций. В этом случае все же понадобится связаться со службой клиентской поддержки по телефону или электронной почте. При необходимости CARCADE может также переоформить предмет лизинга на другую компанию или физлицо, заключив договор цессии.

«Так как более 90% наших клиентов приходится именно на этот сегмент (предприятия малого бизнеса - авт.), мы делаем все возможное, чтобы поддержать оказавшихся в затруднительном положении предпринимателей, - отметил генеральный директор CARCADE Олег Заглядин. - C 26 марта мы уже оказали поддержку более чем 800 клиентам, предложив им индивидуальный вариант выхода из сложной ситуации».

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.