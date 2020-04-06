АВТОСТАТ | Сколько потеряет автобизнес в первую неделю апреля?

Сколько потеряет автобизнес в первую неделю апреля?

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Сколько потеряет автобизнес в первую неделю апреля?

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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За первую неделю апреля 2020 года федеральный бюджет может недополучить порядка 11 млрд рублей от продаж новых автомобилей. Такие данные озвучил исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов в эфире канала «Автостат-ТВ».

Так, по расчетам экспертов агентства, в первую неделю апреля в России продается новых легковых автомобилей в среднем на 54 млрд рублей, с которых должен быть уплачен НДС на сумму 10,8 млрд рублей. Учитывая тот факт, что в этот период автосалоны в стране практически не работают, то и бюджет может недополучить указанных денег.

Кроме этого, Сергей Удалов поделился и другими интересными данными по автомобильной отрасли, касающимися не только России, но и Европы, Китая и других стран. Узнать об этом можно, посмотрев прилагаемое видео.

Также напоминаем, что аналитическое агентство «АВТОСТАТ» запустило акцию «Поддержи автобизнес». В рамках этой акции мы подготовили видеоверсии с конференций FinAuto и ForAuto-2020, которые выкладываем в свободном доступе на канале «Автостат-ТВ». Заходите и смотрите прямо сейчас. Подписывайтесь на канал и смотрите новые доклады каждый день.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили продажи f&i финансы

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