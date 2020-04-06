Сколько потеряет автобизнес в первую неделю апреля?

За первую неделю апреля 2020 года федеральный бюджет может недополучить порядка 11 млрд рублей от продаж новых автомобилей. Такие данные озвучил исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов в эфире канала «Автостат-ТВ».
Так, по расчетам экспертов агентства, в первую неделю апреля в России продается новых легковых автомобилей в среднем на 54 млрд рублей, с которых должен быть уплачен НДС на сумму 10,8 млрд рублей. Учитывая тот факт, что в этот период автосалоны в стране практически не работают, то и бюджет может недополучить указанных денег.
Кроме этого, Сергей Удалов поделился и другими интересными данными по автомобильной отрасли, касающимися не только России, но и Европы, Китая и других стран. Узнать об этом можно, посмотрев прилагаемое видео.
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