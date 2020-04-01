Минпромторг увеличил финансирование программы льготного автокредитования

Минпромторг РФ в рамках поддержки автопроизводителей в связи ситуацией с коронавирусом увеличил финансирование программы льготного автокредитования с 5 до 10,5 млрд рублей. Об этом агентству "ТАСС" сообщили в пресс-службе министерства, напомним, что также запущены зарекомендовавшие себя меры программы льготного лизинга с финансированием 2 млрд рублей и стимулирования продаж газомоторной техники на 3,3 млрд рублей.

Напомним, ранее Минпромторг России подготовил проект постановления правительства, который направлен на оптимизацию и повышение эффективности реализации программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль. Он предусматривает ряд изменений условий реализации программ. В частности, предлагается распространить программу «Семейный автомобиль» на семьи, имеющие 1 и более несовершеннолетних детей. Также предлагается увеличить максимальную цену автомобиля до 1,5 млн рублей, что позволит многодетным семьям приобрести на более выгодных условиях новый автомобиль отвечающий всем требованиям безопасности и позволяющий разместить в салоне до 7 человек. Кроме того, для стимулирования спроса на экологический вид транспорта в массовом сегменте проектом предусмотрена скидка в размере 25% процентов стоимости приобретаемого в кредит электромобиля.

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