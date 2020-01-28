В 2019 году россияне купили в кредит почти 950 тысяч автомобилей

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о падении (-2,5%) российского рынка новых легковых автомобилей в 2019 году. При этом их покупка в кредит растет.

Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в прошлом году в нашей стране было выдано 947,3 тыс. автокредитов. Это на 11,9% больше, чем в 2018 году, и является рекордным количеством за последние 6 лет.

Как отмечает исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов, рост выдачи автокредитов связан, в первую очередь, с действием госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»).

Более подробная информация о российском рынке автокредитования содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».