НБКИ и АВТОСТАТ: в 2019 году в кредит было продано рекордное за последние 6 лет количество автомобилей

По информации 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2019 года было зафиксировано наибольшее с 2013 года количество автомобилей, проданных в кредит. В прошлом году было выдано 947,3 тыс. автокредитов, что на 11,9% больше по сравнению с предыдущим годом (в 2018 году – 846,8 тыс. шт.) (Диаграмма1)

Также необходимо отметить, что согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в 2019 году снизился на 2,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 1 593,1 тыс. единиц (в 2018 году – 1 634,2 тыс. шт.).

В 2019 году самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (75,2 тыс. шт.), Московской области (57,5 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (57,2 тыс. шт.), а также Республиках Татарстан (48 тыс. шт.) и Башкортостан (42,5 тыс. шт.).

Самый большой рост выдачи автокредитов в 2019 году (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с 2018 годом был зафиксирован в Кемеровской области (+77,8%), Красноярском крае (+27,7%), а также в Волгоградской (+26,2%), Тульской (+26,1%) и Новосибирской (+25,6%) областях. Единственным регионом из ТОП-30, в котором в 2019 году снизилось количество выданных автокредитов, оказалась Тюменская область (-1,8%) (Таблица 1). В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов выросла на 8% и 5,5% соответственно.

«В числе прочего, росту автокредитования способствовала реализация государственных программ льготного автокредитования. - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В последние годы госпрограммы оказывают существенную поддержку всему автопрому. При этом стоит отметить, что качество автокредитов находится на стабильном уровне – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования».

«Увеличение выдачи автокредитов оказывает существенную поддержку российскому авторынку в момент, когда продажи автомобилей сокращаются, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Так, в 2019 году было продано на 2,5% меньше автомобилей, чем в 2018 году. Стоит отметить, что, если бы не автокредитование, падение продаж было бы еще более ощутимым. При этом рост выдачи автокредитов связан, в первую очередь, с действием госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»), которые были направлены как раз на массовый сегмент».

Таблица 1. Динамика выдачи автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в регионах РФ в 2019 году в сравнении с 2018 годом (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), в шт.