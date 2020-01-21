Российский рынок новых легковых автомобилей в 2019 году

21 января 2020 года Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году объем рынка новых легковых автомобилей на основании данных регистрации* в России составил около 1,6 млн единиц, что на 2,5% меньше, чем в 2018 году. Бессменным лидером рынка среди марок (табл. 1) является отечественная LADA, на долю которой в 2019 году пришлось 21,3% от общего объема. В количественном выражении это составляет почти 340 тыс. вставших на учет новых машин, что примерно на 1% выше показателя годичной давности. Вторым в общем рейтинге и лучшей среди иномарок третий год подряд остается корейский бренд KIA, чей результат снизился на 3,1% до 217,3 тыс. экземпляров. Третье место занимает другой представитель корейского автопрома – Hyundai (174,9 тыс. шт.; -1,4%). В первую пятерку также попадают французский Renault (143,5 тыс. шт.; +4,1%) и немецкий Volkswagen (104,7 тыс. шт.; -0,3%). Табл.1 ТОП-15 МАРОК РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ В 2019 ГОДУ (шт.)

На долю массового сегмента (табл. 2) российского рынка в минувшем году пришлось чуть более 90%. Это составляет 1 млн 438,1 тыс. купленных жителями РФ новых машин (-3,2%). Первые 9 позиций в этом рейтинге занимают те же марки, что и в целом по рынку. При этом в ТОП-15 только 5 брендов демонстрируют рост. Наименьшую положительную динамику показывает Mitsubishi (+0,2%), а наибольшую – Haval (рост в 3,7 раза). Столь высокий показатель роста позволил производителю из КНР войти в ТОП-15 массового сегмента. А вот из тех, брендов, которые оказались «в минусе», хуже всего дела обстоят у Ford, регистрации новых автомобилей которого упали наполовину. Напомним, американский производитель объявил о том, что покидает легковой сегмент авторынка РФ. Также двузначное падение отмечено у Chevrolet (-22,1%), Nissan (-15%) и УАЗ (-13,6%; только по легковым машинам). Табл. 2. ТОП-15 МАРОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МАССОВОГО СЕГМЕНТА (шт.)

Премиальный сегмент (табл. 3) занимает десятую часть российского авторынка. За прошлый год регистрации в сегменте выросли на 4% до почти 155 тыс. штук. Лидером здесь, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», стал немецкий BMW с результатом 40,5 тыс. единиц (+11,1%). У другого премиум-бренда из Германии – Mercedes-Benz – регистрации тоже увеличились на 11,1%, но его показатель в абсолютном выражении составил 39,7 тыс. автомобилей. Далее в этом рейтинге следуют японский Lexus (21,8 тыс. шт.; -6,2%) и немецкий Audi (16,1 тыс. шт.; +0,3). У других представителей премиум-сегмента регистрации в 2019 году составили менее 10 тыс. новых автомобилей. Отметим также, что большинство премиальных марок (8 из 14) в прошлом году продемонстрировало рыночный рост: от +0,3% (у Audi) до +62,2% (у Smart). Соответственно, остальные 6 брендов оказались «в минусе». И если у MINI (-0,6%) падение незначительное, то Infiniti и Jaguar потеряли порядка 30% от уровня 2018 года. Табл. 3. РЕЙТИНГ МАРОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА (шт.)