Chevrolet Niva доступна со скидками при покупке в кредит или через трейд-ин

GM-АВТОВАЗ в рамках программы «Трейд-ин» предлагает скидку 50 тыс. рублей на внедорожники Chevrolet Niva в комплектации SL и L и 30 тыс. рублей – на все остальные комплектации. Также действует программа «Скидка при покупке в кредит», которая составляет 35 тыс. рублей и реализуется при участии банков-партнеров – ВТБ, Совкомбанк, Сетелем Банк, сообщает пресс-служба GM-АВТОВАЗ.

Кроме того, с 1 октября по 31 декабря 2019 года при покупке Chevrolet Niva в салонах официальных дилеров клиент получает один из предлагаемых пяти комплектов аксессуаров и оборудования на сумму 25 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», GM-АВТОВАЗ начал производство внедорожников Chevrolet Niva в новой бюджетной комплектации SL (Суперлайт). Цена автомобиля в этой версии составляет от 523 тыс. 800 рублей. Напомним, до появления новой комплектации SL стоимость внедорожника Chevrolet Niva составляла от 680 тысяч до 810 тыс. рублей, без учета спецпредложений.

По итогам восьми месяцев 2019 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 13770 автомобилей (-25%). В результате внедорожник от GM-АВТОВАЗ вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей в России, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

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