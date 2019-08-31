Автомобили Haval доступны со скидкой при покупке в кредит или трейд-ин

Компания «Хавейл Мотор Рус» разработала специальные предложения на покупку своих моделей в сентябре: выгода при покупке автомобиля может составить до 220 тыс. рублей.

Так, при приобретении нового кроссовера Haval F7 в кредит или трейд-ин в этом месяце можно сэкономить 120 тыс. рублей, при покупке в трейд-ин – 150 тыс. рублей. При приобретении нового автомобиля в кредит и в трейд-ин выгода составит 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус». У приверженных бренду клиентов есть возможность получить дополнительную выгоду 20 тыс. рублей при обмене своего автомобиля бренда Great Wall или Haval на новый по программе трейд-ин.

Специальное предложение распространяется также на модели Haval: при покупке Haval H9 выгода может составить до 190 тыс. рублей, при покупке Haval H6 и Haval H2 – до 130 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Haval реализовали 1180 автомобилей, что в 4,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. Это стало новым рекордным показателем месячных продаж за семилетнюю историю Haval на российском рынке. По итогам семи месяцев 2019 года в России было продано 4672 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 3,3 раза).

На сегодняшний день модельная линейка Haval в России представлена компактным кроссовером H2, среднеразмерным кроссовером Н6, полноразмерным рамным внедорожником Н9 и новым кроссовером Haval F7, потенциальным бестселлером марки. В ближайшем будущем в России также планируется наладить выпуск еще одной новинки – молодежного кроссовера в кузове купе Haval F7x.