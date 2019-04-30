Volkswagen представляет «КАСКО Лайт» для автомобилей с пробегом Das WeltAuto

Компания Volkswagen представляет программу «КАСКО Лайт» в рамках программы послегарантийной поддержки автомобилей с пробегом Das WeltAuto. «КАСКО Лайт» позволяет качественно отремонтировать автомобиль в случае ДТП по вине другого участника движения у официального дилера в соответствии с технологиями заводаизготовителя и с использованием оригинальных запасных частей и гарантиейЮ сообщает пресс-служба Volkswagen.

«КАСКО Лайт» действует на территории Российской Федерации при наличии полиса ОСАГО и распространяется на автомобили, продаваемые по программе Das WeltAuto, срок эксплуатации которых не превышает 7 лет. Возмещение осуществляется по риску «повреждение» или «полная гибель» в результате ДТП, если водитель застрахованного автомобиля не является виновным, а также в случае, если страховая компания виновника ДТП прекратила свое существование или если у виновника недействительный полис страхования ОСАГО.

К преимуществам «КАСКО Лайт» относится возможность использования неограниченным количеством лиц, независимо от стажа и возраста. Полис также допускает неограниченное количество обращений по страховым случаям в течение действия договора. Сумма возмещения по «КАСКО Лайт» составляет до 1 млн рублей, при этом стоимость самого полиса не превышает 10 тыс. рублей.

Продукт «КАСКО Лайт» разработан в рамках послегарантийной поддержки автомобилей с пробегом, которые предлагаются по программе Das WeltAuto. Все автомобили Das WeltAuto проходят диагностику в соответствии с международными стандартами Volkswagen и получают гарантию. В гарантийный срок действие программы Das WeltAuto не ограничивается пределами России: клиенты могут осуществлять гарантийный ремонт во всех официальных дилерских центрах Volkswagen в странах Евросоюза, а также в Беларуси и Казахстане. Владельцы автомобилей Das WeltAuto могут воспользоваться профессиональной технической поддержкой Volkswagen 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

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