МС Банк Рус подвел итоги 1 полугодия 2019 года

За шесть месяцев нынешнего года МС Банк Рус выдал 10 303 автомобильных кредита, из которых 6 431 (62,4%) – это кредиты на новые автомобили Mitsubishi, 3 872 (37,6%) – на автомобили с пробегом. Таким образом, как сообщает пресс-служба компании, проникновение Банка в продажи новых автомобилей Mitsubishi составило 33%, то есть каждый третий новый автомобиль Mitsubishi продавался через МС Банк Рус.

Что касается средней ставки по кредиту, то для новых автомобилей она составила 9,9%, для автомобилей с пробегом – 13,7%. При этом средняя сумма кредита достигла примерно 950 000 рублей, а средний срок кредита равен 45 месяцев.

Согласно данным компании Frank Research Group, за первые пять месяцев 2019 года Банк занял 9-е место среди российских банков по объему выданных кредитов.

Таких высоких результатов удалось достичь, в том числе, благодаря тесному сотрудничеству с официальным дистрибьютором автомобилей Mitsubishi в России – компанией ООО «ММС Рус». Например, в первом полугодии клиентам предлагалась специальная кредитная программа «0% на 3 года» на приобретение ключевых моделей Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport. Наибольшее количество кредитов было выдано в кооперации с крупнейшим дилерским холдингом ГК «РОЛЬФ».

Для удобства клиентов в конце 2018 года Банк разработал и внедрил мобильное приложение. За первое полугодие 2019 года уже 40% действующих клиентов Банка пользуются им для отслеживания графика платежей и погашения кредитов в режиме «онлайн».

«Динамика кредитных продаж первого полугодия 2019 года характеризуют наш Банк, как надежный и быстро развивающийся, с доступными кредитными ставками и удобным сервисом для покупателей автомобилей», – прокомментировал Председатель Правления АО МС Банк Рус Саваии Норихиро.

Напомним также, что 23 июля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве форум «FinAuto-2019. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг» для профессионалов финансовой сферы, работающих на авторынке. Речь идет о руководителях и кредитных и лизинговых специалистах дилерских центров и автохолдингов, дистрибьюторов, руководителях банков, страховых и лизинговых компаний. В мероприятии также примут участие представители консалтинговых и IT-компаний, разрабатывающих продукты для этого сектора автомобильного бизнеса.