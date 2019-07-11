Эксперты не ожидают роста авторынка после возобновления господдержки

На фоне продолжающегося падения спроса на автомобили российские власти с 1 июля возобновили действие госпрограмм льготного автокредитования, увеличив при этом их финансирование. По мнению экспертов, опрошенных аналитическим агентством «АВТОСТАТ», это не поможет вернуть авторынок к росту, учитывая, что господдержкой могут воспользоваться далеко не все покупатели, а распространяется она на ограниченный ряд моделей.

Как говорит генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин, программы господдержки – это краткосрочные программы стимулирования авторынка, а для глобального восстановления спроса нужны программы комплексной поддержки уровня благосостояния населения и крупные проекты федерального масштаба.

«Выделяемых с 1 июля 6 млрд рублей хватит на поддержание спроса в ближайшие четыре месяца с учетом сезонного снижения спроса летом. В октябре лимит будет исчерпан. Эти инвестиции в поддержку отрасли не способны компенсировать рост цен на автомобили и снижение покупательской активности населения и остановить падение рынка, только затормозить его темпы. До конца 2019 года авторынок будет сокращаться, мой прогноз по году составляет минус 7 – 8%», – заявил Денис Петрунин.

В свою очередь, начальник управления цифрового бизнеса и розничных продуктов группы Абсолют Банка Виталий Костюкевич отмечает, что по итогам действия госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» рынок может и не увидеть результатов прошлого года, так как покупательский спрос уже в значительной степени был удовлетворен в предыдущие периоды. В том числе, частично был реализован будущий спрос, поскольку в прошлом году и в начале этого не было понимания, решит ли правительство и в дальнейшем поддерживать авторынок. Кроме того, не дает возможность существенного роста ограниченность в выборе автомобилей в ценовом диапазоне до 1 млн рублей.

«В связи с ограниченными условиями, наибольший спрос среди участников госпрограмм получает бренд LADA, у которого практически весь модельный ряд попадает под действие льготного автокредитования. И вот здесь стоит отметить, что увеличение стоимости автомобилей, попадающих под условия государственных программ, позволило бы значительно повысить продажи. Однако в любом случае, дополнительное стимулирование продаж увеличивает спрос, а это, в свою очередь, позволяет рынку идти вверх», – комментирует руководитель направления кредитования и страхования ГК «Башавтоком» Анна Красильникова.

Подробнее об эффективности госпрограмм стимулирования спроса в текущих рыночных условиях – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Напомним также, что 23 июля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве форум «FinAuto-2019. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг» для профессионалов финансовой сферы, работающих на авторынке. Речь идет о руководителях и кредитных и лизинговых специалистах дилерских центров и автохолдингов, дистрибьюторов, руководителях банков, страховых и лизинговых компаний. В мероприятии также примут участие представители консалтинговых и IT-компаний, разрабатывающих продукты для этого сектора автомобильного бизнеса.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».