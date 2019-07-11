Вопрос эксперту: «Вернут ли госпрограммы авторынок к росту?»

На фоне продолжающегося падения спроса на автомобили российские власти с 1 июля возобновили действие госпрограмм льготного автокредитования, увеличив при этом их финансирование. Поможет ли это вернуть авторынок к росту, учитывая, что господдержкой могут воспользоваться далеко не все покупатели, а распространяется она на ограниченный ряд моделей? С этим вопросом мы обратились в кредитные организации, а также к ведущим автомобильным дилерам.

Денис Петрунин, генеральный директор, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Программы господдержки – это краткосрочные программы стимулирования авторынка, для глобального восстановления спроса нужны программы комплексной поддержки уровня благосостояния населения и крупные проекты федерального масштаба. Действие программ затронет недорогие модели наиболее локализованных брендов: АВТОВАЗ, KIA, Hyundai, Renault.

Выделяемых с 1 июля 6 млрд рублей хватит на поддержание спроса в ближайшие четыре месяца с учетом сезонного снижения спроса летом. В октябре лимит будет исчерпан. Эти инвестиции в поддержку отрасли не способны компенсировать рост цен на автомобили и снижение покупательской активности населения и остановить падение рынка, только затормозить его темпы. До конца 2019 года авторынок будет сокращаться, мой прогноз по году составляет минус 7 – 8%.



Алексей Бессонов, заместитель начальника управления продуктовой политики департамента автокредитования, Русфинанс Банк:

- Автокредитование оказывает существенную поддержку всему рынку автомобилей, который, к сожалению, показывает падение во втором квартале текущего года. Ожидаем, что действие госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» продлится до конца текущего года и останется одним из ключевых драйверов роста спроса на новые автомобили в России во втором полугодии.

Маловероятно, что в целом по году результат будет с положительным отклонением. В оптимистичном сценарии рассчитываем на сохранение уровня продаж прошлого года.

Условия льготных программ с 1 июля 2019 года не изменились. В них по-прежнему участвуют новые автомобили 2019 года выпуска и стоимостью не более 1 млн рублей. Повышенным спросом среди заемщиков Русфинанс Банка пользуется продукция LADA, KIA, Hyundai, Volkswagen, Skoda и Renault.

Максим Васильев, руководитель отдела продаж, «Авилон. Volkswagen»:

- Возобновление госпрограмм окажет положительное влияние на авторынок и послужит катализатором положительного решения о покупке автомобиля. По итогам года динамика авторынка может варьироваться в диапазоне от -10% до незначительного роста в +5%. Господдержка – это одно из решений, которое позволит сдвинуть продажи и задаст положительный тренд.

Весь масс-сегмент получит положительный тренд от возобновления госпрограммы. Обусловлено это ограничением по стоимости автомобиля, подходящего под условия господдержки – 1 млн рублей. Это автомобили Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, KIA Rio, Skoda Rapid, LADA Vesta, LADA Granta и т.п. Предпочтения льготных покупателей отличаются только в одном: они более детально рассчитывают стоимость автомобиля, стоимость кредита и выгоду от покупки машины.

Виталий Костюкевич, начальник управления цифрового бизнеса и розничных продуктов, Группа Абсолют Банк:

- Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» доказали свою эффективность. Уже в первом квартале мы увидели рост объемов продаж автомобилей в кредит, что в значительной степени было обусловлено возобновлением господдержки. Компенсация 10% от стоимости автомобиля – это хороший стимул и поддержка для покупателей. В Балтинвестбанке на долю госпрограмм приходилось 20% выдач в этом году.

По нашим оценкам, продление программы даст примерно +20% прироста к июньским продажам. Государственная поддержка остановит тренд на падение, но вряд ли сможет развернуть продажи в сторону роста. По итогам действия госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» рынок может и не увидеть результатов прошлого года, так как покупательский спрос уже в значительной степени был удовлетворен в предыдущие периоды. В том числе частично был реализован будущий спрос, поскольку в прошлом году и в начале этого не было понимания, решит ли правительство и в дальнейшем поддерживать авторынок. Кроме того, не дает возможность существенного роста ограниченность в выборе автомобилей в ценовом диапазоне до 1 млн рублей.

В настоящее время еще не поступало разъяснений от Минпромторга о том, будут ли учтены в выделенных 6 млрд рублей на возобновление госпрограммы ранее потраченные средства. От этого во многом зависит результат. Дело в том, что при прошлом ее возобновлении 1 марта лимит в 3 млрд рублей был исчерпан примерно за два месяца. После чего Минпромторг дополнительно выделил еще 1,4 млрд рублей. Поэтому сейчас есть вероятность, что выделенные 6 млрд уже включают 1,4 млрд рублей, использованные ранее. Если все-таки новый лимит составит 6 млрд рублей (без учета прежних расходов), то этих средств хватит примерно на четыре месяца.

На фоне роста цен на автомобили разница между ценовым ограничением в 1,45 млн рублей, которое было в прошлом году, и 1 млн рублей в этом году приведет к сокращению доступных для покупки моделей автомобилей. Основным получателем субсидий станет АВТОВАЗ, доля моделей этого автопроизводителя преобладает в установленном ценовом диапазоне. Лидерами спроса являются LADA Vesta и Granta, в сегменте иномарок – Volkswagen Polo и KIA Rio, которые очень близки к верхней границе в 1 млн рублей.

Юлия Тихонравова, руководитель группы по связям с общественностью, «Хендэ Мотор СНГ»:

- Несколько месяцев падения российского авторынка было связано с нестабильностью господдержки кредитных клиентов, на долю которых приходится сейчас 60% продаж. Возобновление действия госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» поможет стимулировать автомобильный рынок, особенно в тех сегментах, которые ранее обладали положительной динамикой.

Под действие госпрограмм попадают две модели Hyundai – Solaris и Creta, которые успешно конкурируют с другими автомобилями в своих сегментах. По программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» обращаются более молодые клиенты, которые выбирают сниженный первоначальный взнос, а также программу с остаточной стоимостью для уменьшения финансовой нагрузки.

В среднем, в месяц по госпрограмме выдается около 12 тыс. кредитов. С учетом увеличения спроса и расширения перечня автомобилей, участвующих в программе, дополнительный бюджет должен обеспечить поддержку до конца ноября 2019 года.

Расширение программы (включение в нее популярных сегментов SUV B/C), а также привлечение новых клиентов в программу государственной поддержки кредитования с помощью инновационных кредитных продуктов поможет остановить негативную динамику на российском автомобильном рынке.

Падение продаж затронуло сегменты, которые ранее были стабильными. На данный момент рынку не хватает поддержки в этих сегментах. Этот тренд будет тянуть рынок вниз на 3% по сравнению с прошлым годом.

Анна Красильникова, руководитель направления кредитования и страхования, ГК «Башавтоком»:

- Пока сложно говорить о возращении роста продаж. Клиенты привыкли к тому, что госпрограмма льготного автокредитования завершается и снова открывается. Поэтому возникает отложенный спрос: не купим сейчас, купим через месяц – два, когда программа возобновится.

Уже скоро станет понятнее, какой прирост продаж обеспечила государственная поддержка. Что касается срока действия программ, то, я думаю, 6 млрд рублей должно хватить на довольно длительный срок, и не будет повторения недавней ситуации, когда они то завершались, то возвращались снова.

В связи с ограниченными условиями, наибольший спрос среди участников госпрограмм получает бренд LADA, у которого практически весь модельный ряд попадает под действие льготного автокредитования. И вот здесь стоит отметить, что увеличение стоимости автомобилей, попадающих под условия государственных программ, позволило бы значительно повысить продажи. Однако в любом случае, дополнительное стимулирование продаж увеличивает спрос, а это, в свою очередь, позволяет рынку идти вверх.