Ford Transit доступен по госпрограмме льготного лизинга

Покупатели могут приобрести Ford Transit по возобновленной госпрограмме субсидирования лизинга коммерческого автотранспорта. Субсидия в 10% от стоимости автомобиля, обеспечиваемая программой, может суммироваться с выгодой по собственным программам автопроизводителя. Так, суммарная выгода при единоразовом приобретении двух автомобилей Ford Transit по программе «Бонус за Лизинг» с учетом выгоды по программе Гос.Лизинг может составлять от 750 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

C выгодой по госпрограмме субсидирования лизинга можно приобрести любой автомобиль из широкой гаммы модификаций, представленных цельнометаллическим фургоном с различной высотой крыши и колесной базой, автобусами различного назначения, базовыми шасси с короткой, средней или сверхдлинной базой, грузоподъемностью от 546 до 2753 кг, а также готовыми к эксплуатации шасси с различными надстройками и автомобилями специального назначения. Все модификации Ford Transit оснащаются турбодизелем объемом 2,2 л (125-155л.с.) и 6-ступенчатой МКП.

Государственная программа субсидирования лизинга предусматривает единовременную скидку в 10% на авансовый платеж при приобретении в лизинг коммерческого или грузового автотранспорта, но не более 500 тыс. рублей на один автомобиль. Согласно условиям программы, субсидируется только покупка нового автотранспорта, который ранее не стоял на регистрационном учете в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года продажи легких коммерческих автомобилей Ford Transit на российском рынке выросли на 5% и составили 5082 единиц. Таким образом, модель сохраняет лидерство в сегменте коммерческих моделей грузоподъемностью до 2 тонн, где доля Ford Transit в отчетный период составила 67%.

Напомним также, что 23 июля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве форум «FinAuto-2019. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг» для профессионалов финансовой сферы, работающих на авторынке. Речь идет о руководителях и кредитных и лизинговых специалистах дилерских центров и автохолдингов, дистрибьюторов, руководителях банков, страховых и лизинговых компаний. В мероприятии также примут участие представители консалтинговых и IT-компаний, разрабатывающих продукты для этого сектора автомобильного бизнеса.