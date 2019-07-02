Chevrolet Niva доступна по госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль»

Внедорожник Chevrolet Niva является участником госпрограмм поддержки спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», действие которых возобновляется с 1 июля 2019 года. Льготная программа предусматривает выгоду в размере 10% от стоимости автомобиля при покупке его в кредит, сообщает пресс-служба GM-АВТОВАЗ. В программе «Первый автомобиль» могут принимать участие граждане РФ, впервые приобретающие собственную машину, а в программе «Семейный автомобиль» – граждане РФ, имеющие двух или более несовершеннолетних детей.

При сложении 10%-ой скидки с действующими программами «Трейд-ин» и «Скидка при покупке Chevrolet Niva в кредит» можно получить выгоду до 144,5 тыс. рублей и стать владельцем внедорожника от GM-АВТОВАЗ.

Так, при сдаче автомобиля в трейд-ин официальному дилеру и покупке новой Chevrolet Niva в базовой комплектации L скидка составит до 50 тыс. рублей, а выгоду в 35 тыс. рублей можно получить при покупке автомобиля в кредит через банки-партнеры: ПАО «ВТБ», ПАО «Совкомбанк», ООО «Сетелем Банк». Действие программы «Скидка при покупке в кредит» распространяется только на физические лица, программы «Трейд-ин» – на физические и юридические лица.

Напомним, в соответствии с действующим техническим регламентом по новому ОТТС все комплектации внедорожника Chevrolet Niva 2019 года выпуска оснащаются антиблокировочной системой тормозов (ABS), подушкой безопасности водителя и системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, комплектация GLC предлагается с дополнительным пакетом шумоизоляции для улучшения акустического комфорта в салоне автомобиля. Стоимость внедорожника Chevrolet Niva составляет от 680 тысяч до 810 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 8975 автомобилей (-25%). В результате внедорожник от GM-АВТОВАЗ вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей в России, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

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