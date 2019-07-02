02.07.19 Прочитали 124 раз

Автомобили Peugeot и Citroen стали доступны по госпрограмме льготного лизинга

Автомобили Peugeot и Citroen стали доступны по госпрограмме льготного лизинга

Обзор автомобильного рынка России
Все ежемесячные обзоры

Бренды Peugeot и Citroen c 1 июля 2019 года присоединились к госпрограмме льготного автолизинга, представленной Минпромторгом РФ. В ней участвуют все модели коммерческих автомобилей Peugeot и Citroen, производимые в России: Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer, Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Их можно приобрести на условиях льготного финансового лизинга со скидкой на оплату авансового лизингового платежа до 10% от стоимости автомобиля, сообщает пресс-служба Группы PSA.

Чтобы воспользоваться программой льготного лизинга, клиенту нужно выбрать автомобиль в салоне дилеров Peugeot и Citroen, заключить договор финансовой аренды с лизинговой компаний, участвующей в программе, после чего приобретенный лизинговой компанией автомобиль передается клиенту в лизинг, при этом лизинговая компания предоставляет скидку на оплату авансового платежа до 10% от стоимости автомобиля.

Напомним, в марте прошлого года на заводе «ПСМА Рус» в Калуге началось производство коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy. В апреле на калужском конвейере также появились пассажирские микроавтобусы Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Коммерческие автомобили выпускаются на одной линии с легковыми седанами Группы PSA: Citroen C4 Седан и Peugeot 408. В организацию сборки коммерческих автомобилей было вложено 70 млн евро. В связи с расширением модельного ряда калужский завод «ПСМА Рус» с марта 2018 года перешел на двухсменный график работы, для чего на предприятии созданы 440 дополнительных рабочих мест.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легкие коммерческие автомобили лизинг господдержка льготный лизинг citroen peugeot psa peugeot citroen

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

Группа PSA сменила руководителя в регионе Евразия

28 июня 2019

Все новости

Статьи на тему

PSA под каблуком («Коммерсант»)

2 мая 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 марок автомобилей, которые доставляют владельцам больше удовольствия

13 июня 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью