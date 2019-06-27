Эксперты оценили стоимость автокредитов после снижения ключевой ставки ЦБ

Центробанк недавно впервые с прошлого года понизил ключевую ставку на 0,25 п.п. до 7,5% и не исключил ее дальнейшего снижения 1 или 2 раза до конца текущего года. Однако это вовсе не означает, что автокредиты станут доступнее, заявили в банках, опрошенных агентством «АВТОСТАТ».

По словам заместителя председателя правления Локо-Банка Андрея Люшина, снижение ЦБ ключевой ставки было ожидаемым, поэтому многие из банков, предлагающих услуги автокредитования, заранее адаптировались к изменениям. В среднем ставки по кредитам на автомобиль находились на уровне 9,5 – 11%, а после решения Центрального Банка их диапазон снизился ровно на те же 0,5%.

Как считает управляющий Нижегородским филиалом Росгосстрах Банка Алексей Симкин, снижение ключевой ставки, очевидно, повлечет за собой снижение ставок по всем видам кредитов, включая автокредиты. Но нельзя говорить о каком-то едином значении или диапазоне снижения. Диапазон ставок по автокредитам крайне широк и может составлять от 3,5% до 17% годовых (средняя ставка по кредитам на новые автомобили составляет сегодня 12% годовых). Ставки на рынке при этом зависят от многих факторов – новое авто или подержанное, марка и модель машины, а также наличие специальных программ производителей, сумма первоначального взноса, срок кредита и пр. С учетом конъюнктуры рынка, а также прогнозов Банка России по ключевой ставке можно ожидать, что до конца 2019 года ставка по автокредитам снизится несущественно – в пределах 0,5 – 1%.

А вот начальник управления цифрового бизнеса и розничных продуктов Группы Абсолют Банк Виталий Костюкевич не ожидает, что в ближайшее время ставки по автокредитам будут снижаться. Более того, не исключено, что в ближайшее время ставки могут даже немного увеличиться, поскольку впервые за долгое время значение ПСК (полная стоимость кредита) на новые автомобили выросло и сразу на 0,5%. На рынке автокредитования это один из важнейших показателей. Ставки по автокредитным программам кэптивных и розничных банков существенно отличаются, а расчет ПСК ведется по совокупному объему выдач всех участников рынка. В итоге у большинства розничных банков ставки по автокредитам сейчас упираются в верхний потолок ПСК. Увеличение этого показателя создаст возможности для роста ставок.

В свою очередь, в пресс-службе ВТБ сообщили, что в банке внимательно следят за ситуацией на рынке автокредитования и будут принимать решения об изменении условий по программам, исходя из складывающейся конъюнктуры. Так, в июне ВТБ внес изменения в программы кредитования автомобилей с пробегом, снизив ставки в отдельных сегментах.

Подробнее о тенденциях на рынке автокредитования – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Напомним также, что 23 июля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве форум «FinAuto-2019. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг» для профессионалов финансовой сферы, работающих на авторынке. Речь идет о руководителях и кредитных и лизинговых специалистах дилерских центров и автохолдингов, дистрибьюторов, руководителях банков, страховых и лизинговых компаний. В мероприятии также примут участие представители консалтинговых и IT-компаний, разрабатывающих продукты для этого сектора автомобильного бизнеса.