Кредиты с обратным выкупом обеспечивают треть кредитных продаж Jaguar Land Rover

Объем реализации по программе ReStart, которая гарантирует выкупную стоимость автомобиля, составляет примерно третью часть в объеме кредитных продаж автомобилей Jaguar и Land Rover. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Jaguar Land Rover Россия. На момент запуска программы весной 2017 года продажи по программе ReStart составляли 1% от общего числа автомобилей, реализуемых в кредит.

Напомним, программа ReStart доступна для моделей обоих брендов – и Jaguar, и Land Rover. В основе программы лежит кредит с остаточным платежом, который предполагает отнесение выплаты части долга на конец кредита, что существенно снижает размер ежемесячных платежей. При этом программа ReStart подразумевает заранее определенную гарантированную банком минимальную стоимость выкупа автомобиля через 2 года: в среднем это 60% от цены, указанной в первичном договоре купли-продажи. Программа ReStart рассчитана на 24 или 36 месяцев при первоначальном взносе 20% или 40% и кредитной ставке 10,5% и 7,5% соответственно. По истечении данного срока владелец может обменять свой автомобиль на новый, приобретая его в рамках программы ReStart на комфортных условиях и без существенных первоначальных вложений. Так, например, Land Rover Discovery Sport по данной программе будет стоить всего 25 тыс. рублей в месяц.

Как отмечают в пресс-службе Jaguar Land Rover Россия, такую схему кредитования можно по праву называть новой философией владения. За минимальные взносы клиенты получают возможность стать владельцем нового автомобиля, который, помимо всего прочего, защищен гарантией производителя, что снижает расходы на обслуживание, а владелец может быть уверен, что его транспортное средство будет гарантированно выкуплено дилером по привлекательной цене.

«Клиенты высоко ценят программы с прозрачным планированием бюджета. Кроме того, банки-партнеры готовы гарантировать высокую остаточную стоимость на более чем конкурентном уровне, поскольку мы максимально уверены в своих продуктах и сильной программе по реализации автомобилей с пробегом через дилерскую сеть», – рассказали в пресс-службе Jaguar Land Rover Россия.

Напомним также, что 23 июля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве форум «FinAuto-2019. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг» для профессионалов финансовой сферы, работающих на авторынке. Речь идет о руководителях и кредитных и лизинговых специалистах дилерских центров и автохолдингов, дистрибьюторов, руководителях банков, страховых и лизинговых компаний. В мероприятии также примут участие представители консалтинговых и IT-компаний, разрабатывающих продукты для этого сектора автомобильного бизнеса.