Кредиты с обратным выкупом обеспечивают более 40% кредитных продаж Hyundai

Доля кредитов с байбэк на покупку автомобилей Hyundai в настоящий момент составляет 42% от всех кредитных продаж. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе корейской марки.

Напомним, в 2015 году Hyundai запустила кредитный продукт с остаточной стоимостью под названием Drive. На тот момент размер остаточной стоимости не гарантировался, что вызывало опасения клиентов. Поэтому в 2016 году был запущен продукт с гарантированной остаточной стоимостью, который работает в Hyundai по сегодняшний день. Программа называется СТАРТ. По условиям программы, клиент может выбрать размер остаточной стоимости от 50% до 60% в зависимости от лимита пробега автомобиля. 50% – 90 тыс. км., 55% – 60 тыс. км. 60% – 45 тыс. км. Срок кредита: 24-36 месяцев. Первоначальный взнос – от 0%. Ставки – от 10,3% (с страхованием жизни) и от 13,3% (без СЖ).

В период с 2015 года продажи автомобилей Hyundai по кредитам с обратным выкупом выросли более чем в два раза. «Ключевые факторы роста программы – это правильное позиционирование и своевременный вывод программы на рынок. В условиях снижения платежеспособности клиентов и роста цен программа с остаточной стоимостью стала именно тем инструментом, который позволил нашим клиентам сохранить привычный для них класс и уровень оснащенности автомобиля при сохранении доступного и комфортного для бюджета платежа по кредиту, –отмечают в пресс-службе Hyundai. – Уже сейчас программа с остаточной стоимостью является неотъемлемым инструментом продаж наряду со стандартным кредитом. Мы не ждем, что все клиенты уйдут в эту программу. Всегда будут те, кто предпочтут покупку за наличные или по стандартному кредиту. При этом мы видим, что из года в год число клиентов, выбравших программу СТАРТ, растет. Меняется подход клиентов к покупке автомобиля. Уже сейчас клиенты при планировании покупки смотрят на то, во сколько им обойдутся ежемесячные расходы на владение автомобилем. Все это, наряду с обозначенными выше факторами, позволяет нам позитивно оценивать перспективу роста таких программ».

Напомним также, что 23 июля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве форум «FinAuto-2019. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг» для профессионалов финансовой сферы, работающих на авторынке. Речь идет о руководителях и кредитных и лизинговых специалистах дилерских центров и автохолдингов, дистрибьюторов, руководителях банков, страховых и лизинговых компаний. В мероприятии также примут участие представители консалтинговых и IT-компаний, разрабатывающих продукты для этого сектора автомобильного бизнеса.

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