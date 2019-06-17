Кредиты с обратным выкупом обеспечивают треть кредитных продаж Renault

Доля кредитов с байбэк на покупку автомобилей Renault в 2018 году составила 31%. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе французской марки, напомнив, что программа кредитования с обратным выкупом компания Renault Россия и РН Банк запустили в марте 2017 года. Среди причин роста интереса к программе «Поехали!» в компании Renault отметили доступность для клиента и удобство самой программы для регулярного обновления автомобиля.

Напомним, программа «Поехали!» рассчитана на 3 года и предусматривает низкий первоначальный взнос – от 10% стоимости, комфортные ежемесячные платежи, которые клиент выплачивает в течение срока кредита. При этом ежемесячный платеж почти в 2 раза ниже, чем для классического кредитного предложения.

Такое предложение стало возможным благодаря специальной кредитной программе, в рамках которой погашение 40% от стоимости автомобиля откладывается на 3 года. Это позволяет значительно экономить на покупке автомобиля, а к моменту погашения кредита клиент может реализовать остаточный платеж тремя способами: оставить себе автомобиль, выплатив остаточный платеж; продлить кредитный договор на 2 года; продать автомобиль официальному дилеру Renault в счет погашения кредита, при этом Renault гарантирует минимальную выкупную стоимость автомобиля.

Напомним также, что 23 июля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве форум «FinAuto-2019. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг» для профессионалов финансовой сферы, работающих на авторынке. Речь идет о руководителях и кредитных и лизинговых специалистах дилерских центров и автохолдингов, дистрибьюторов, руководителях банков, страховых и лизинговых компаний. В мероприятии также примут участие представители консалтинговых и IT-компаний, разрабатывающих продукты для этого сектора автомобильного бизнеса.

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