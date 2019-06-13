Nissan наращивает продажи по кредитной программе с остаточным платежом

Компания Nissan с момента запуска кредитной программы с остаточным платежом «Простые правила» увеличила продажи по ней в несколько раз. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Nissan.

Напомним, по итогам 2018 года доля программы розничного финансирования Nissan Finance составила более 25% в общем объеме продаж автомобилей. При этом по программе с остаточным платежом «Простые правила» был реализован каждый пятый автомобиль Nissan.

«Год от года все большее количество наших потребителей начинает планировать и распределять свои расходы на кредитные выплаты. Владение автомобилем, как философия не развивается так быстро как ожидалось ранее, и это основная причина, по которой рост байбэков пока все же ограничен по сравнению с классическими кредитами», – рассказали в пресс-службе Nissan.

Программа «Простые правила» позволяет приобрести автомобиль более высокого класса или комплектации, оставаясь при этом в рамках запланированного бюджета, либо существенно снизить ежемесячный платеж по кредиту – до двух раз по сравнению с классическим кредитом. Первоначальный взнос составляет от 20% до 50%, срок кредита – от 24 до 36 месяцев.

Как считают в пресс-службе Nissan, несомненно у программ байбэк есть все шансы на увеличение своего веса внутри кредитных продаж. Достаточно посмотреть на динамику похожих финансовых продуктов на рынках Европы, где этот вид кредитования давно уже преобладает над классическими кредитами в автомобильной отрасли. Рынок придет к этому рано или поздно, основная причина – удобство для клиента, низкий ежемесячный платеж, смена мышления покупателя из плоскости «покупки» в плоскость «владение».

Напомним также, что 23 июля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве форум «FinAuto-2019. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг» для профессионалов финансовой сферы, работающих на авторынке. Речь идет о руководителях и кредитных и лизинговых специалистах дилерских центров и автохолдингов, дистрибьюторов, руководителях банков, страховых и лизинговых компаний. В мероприятии также примут участие представители консалтинговых и IT-компаний, разрабатывающих продукты для этого сектора автомобильного бизнеса.