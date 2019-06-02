«Делимобиль» может кратно увеличить автопарк в регионах благодаря сотрудничеству с CTRL Лизинг

Сервис поминутной аренды автомобилей «Делимобиль» совместно с лизинговой компанией CTRL Лизинг масштабируют проект «Делимобиль Pool». Программа стартует в Екатеринбурге, следующими городами станут Краснодар и Санкт-Петербург. В планах партнеров увеличить региональный автопарк на несколько тысяч автомобилей до конца года – первые 50 автомобилей Renault Logan уже выходят на дороги столицы Урала, говорится в совместном сообщении компаний.

Проект «Делимобиль Pool» дает возможность партнерам подключать автомобили к сервису каршеринга. Теперь клиенты CTRL Лизинг получат возможность подключаться к сервису, пробуя таким образом новые модели управления транспортом.

На текущий момент автопарк «Делимобиль» составляет 7040 автомобилей, автопарк премиального каршеринга Anytime – 1500 автомобилей. В сутки суммарно совершается более 42 тыс. поездок, а клиентская база уже превысила 2,4 млн пользователей.

В парке компании СTRL Лизинг находится более 15,5 тыс. автомобилей – такой автопарк позволяет гибко и практически мгновенно масштабировать любой из сервисов (такси, каршеринг), чтобы удовлетворить быстрорастущий спрос.

Напомним также, что 23 июля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве форум «FinAuto-2019. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг» для профессионалов финансовой сферы, работающих на авторынке. Речь идет о руководителях и кредитных и лизинговых специалистах дилерских центров и автохолдингов, дистрибьюторов, руководителях банков, страховых и лизинговых компаний. В мероприятии также примут участие представители консалтинговых и IT-компаний, разрабатывающих продукты для этого сектора автомобильного бизнеса.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто».