FinAuto – 2019: как «байбэк» помогает продавать автомобили?

Примерно с середины 2000-х на рынке банковских продуктов для автомобилей, помимо уже привычных кредитных программ, появилась и такая услуга как кредит на автомобиль с обратным выкупом, или «байбэк» (buy back – «обратная покупка»). Суть его сводится к тому, что банк выдает клиенту кредит на автомобиль с гарантией его обратного выкупа по остаточной стоимости до окончания срока кредита.

В рамках программы заемщик вносит ежемесячные платежи меньшего размера на протяжении всего срока кредита за счет выплаты в последний месяц кредитования отложенной части основного долга. Погашение остаточного платежа осуществляется по выбору заемщика: за счет собственных средств, путем реализации автомобиля через автосалон или за счет рефинансирования оставшейся суммы кредита.

Такая схема давно работает за рубежом, где около 70% профильных кредитов оформляются по системе «байбэк». В России же использование этого инструмента до последнего времени «буксовало» во многом из-за проблем с определением остаточной стоимости автомобиля. Как и кто решает, сколько будет стоить автомобиль конкретной марки через три года его эксплуатации?

Один из критериев объективной оценки предложило аналитическое агентство «АВТОСТАТ». Эксперты ежегодно проводят исследование и составляют рейтинг моделей с наилучшими результатами по индексу остаточной стоимости. Эти данные в дальнейшем можно использовать для расчетов по программе «байбэк».

Дело сдвинулось с мертвой точки. Появились компании, которые вполне успешно работают по этой схеме, и это касается как премиальных марок (Jaguar Land Rover, BMW), так и массовых брендов. В частности, компания Hyundai Capital в прошлом году заняла лидирующие позиции на рынке, показав отличные финансовые результаты по программе «байбэк».

На что опираться при определении остаточной стоимости автомобиля, как донести до клиента все плюсы системы «байбэк», с какими банками выгодно сотрудничать и как с помощью «байбэк» повысить продажи – об этом на форуме автомобильного бизнеса «FinAuto – 2019» расскажет Алексей Гурин, директор по продажам компании Hyundai Capital.