«Каркаде» в 1 квартале увеличила лизинговые продажи Land Rover почти в два раза

Компания «Каркаде», один из лидеров лизинговых продаж автомобилей Land Rover в России, увеличила продажи марки в первом квартале 2019 года на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти достигла уровня продаж четвертого квартала 2018 года, который является пиковым с точки зрения клиентского спроса. Land Rover занимает второе место в лизинговом портфеле «Каркаде», уступая лишь Porsche. Самыми продаваемыми моделями стали Range Rover (25,07%) и Range Rover Sport (20,14%), сообщает пресс-служба лизинговой компании.

Как отмечается, драйверами роста стали возможность оформления и ведения лизингового договора онлайн, а также эффективное предложение «Каркаде», включающее продажу автомобиля по цене салона (удорожание 0%), оплату КАСКО в рассрочку вместе с лизинговыми платежами и «лизинговые каникулы» с возможностью отсрочки лизингового платежа.

Как рассказал директор департамента продаж «Каркаде» Евгений Альхеев, к этому добавляется общая популярность марки в среде предпринимателей, а также возможность экономии не менее 1,5 млн рублей, в зависимости от модели, при покупке Land Rover в лизинг на юридическое лицо за счет принятия к учету НДС и снижения базы по налогу на прибыль.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года в России было реализовано 2132 внедорожника Land Rover, что на 2% ниже показателя годичной давности.