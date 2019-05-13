13.05.19 Прочитали 138 раз

На покупку китайских автомобилей россияне потратили 8 млрд рублей

На покупку китайских автомобилей россияне потратили 8 млрд рублей

Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что по итогам 1 квартала 2019 года в России было продано 7 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок. Между тем, на их покупку было потрачено 8 млрд рублей – на 25% больше, чем в январе – марте прошлого года.

Свыше 80% от этой суммы приходится на продукцию четырех марок. Лидирует здесь Geely, на покупку автомобилей которой за три месяца жители нашей страны затратили 2,17 млрд рублей. Немного отстает от лидера бренд Haval, автомобили которого обошлись россиянам в 2,08 млрд рублей. Далее с одинаковыми результатами в рейтинге следуют Chery и Lifan (по 1,15 млрд рублей у каждой марки). На покупку машин других китайских производителей было потрачено менее 1 млрд рублей.

Быстро узнать реальную стоимость автомобиля китайской марки (и не только) на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто». 

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили выручка китайские автомобили ёмкость рынка марки-лидеры f&i chery geely haval lifan

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