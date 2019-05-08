KIA продолжает участие в госпрограммах «Первый / Семейный автомобиль»

Компания KIA Motors Russia & CIS с 7 мая возобновила участие в государственных программах льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Партнерами программы KIA Finance, как и ранее, будут выступать Сетелем Банк и Русфинанс Банк, сообщает пресс-служба корейской марки.

В рамках этих программ господдержки KIA совместно с банками-партнерами предлагает клиентам выгоду 10% на приобретение моделей Rio и Rio X-Line в кредит. Право на участие в программах получают граждане Российской Федерации, имеющие двух или более несовершеннолетних детей или оформляющие автомобиль в собственность впервые. Для жителей Дальневосточного федерального округа объем скидки составляет 25%. Максимальная стоимость участвующих в государственных программах автомобилей составляет 1 млн рублей.

Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе KIA, в рамках госпрограмм «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» в марте-апреле было реализовано порядка 5 тыс. автомобилей KIA Rio, из них почти 3 тысячи – в прошлом месяце. При этом участники госпрограмм чаще выбирали Rio X-line. Обе программы пользуются равным спросом и в компании KIA рассчитывают на их успешное продолжение.

«Новые условия госпрограммы сузили список в 2019 году до двух автомобилей KIA: Rio и Rio X-Line. В прошлом году господдержка распространялась также на модели KIA Sorento и Cerato. Но следует отметить, что KIA Rio является самой продаваемой моделью в линейке, так что есть все основания полагать, что господдержка существенно увеличит спрос на марку», – рассказала агентству «АВТОСТАТ» директор по продажам финансовых услуг в ГК «Прагматика» Екатерина Табачко.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры KIA реализовали 19819 автомобилей – это на 1,2% больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2019 года в России был продан 72801 автомобиль KIA, что на 1,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки, по предварительным данным, достигла 12,1%.

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