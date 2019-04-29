Ford реализовал более 650 автомобилей по госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль»

В рамках программы Ford Credit было реализовано более 650 автомобилей по государственным программам «Первый / Семейный автомобиль», предпочтение клиентов между программами разделилось поровну. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Ford Sollers, напомнив, что под действие возобновленных госпрограмм попали две модели Ford – Fiesta и Focus. При этом 98% клиентов решили приобрести Ford Focus (автомобиль более высокого С-класса с возможностью выбора типа кузова: хэтчбек, седан и универсал), лидера по продажам среди легкового модельного ряда бренда.

Напомним, с 1 марта компания Ford Sollers возобновила продажи автомобилей по государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» с дополнительной выгодой от производителя. В результате суммарная экономия на Ford Focus составляет 329 тыс. рублей для хэтчбека в версии Titanium. Максимальная выгода на Ford Fiesta с учетом экономии по госпрограмме «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль» достигает 229 тыс. рублей и предоставляется на хэтчбек в топовой комплектации Platinum.

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