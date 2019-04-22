22.04.19 Прочитали 252 раз

По госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль» продано 375 автомобилей Nissan и Datsun

По госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль» продано 375 автомобилей Nissan и Datsun

Обзор автомобильного рынка России
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Компания Nissan с момента запуска госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» по состоянию на сегодняшний день реализовала по ним 375 автомобилей Nissan и Datsun. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Nissan в России, отметив, что программа «Семейный автомобиль» стала более популярной для обоих брендов, однако более существенное влияние имела для Datsun ввиду полного покрытия модельного ряда.

Так, продажи Datsun on-DO и mi-DO в рамках госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль» на сегодняшний день составили 273 автомобиля. Кроме того, с помощью господдержки реализовано 102 кроссовера Nissan Terrano.

Напомним, по условиям программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2019 году скидка предоставляется на уплату первоначального взноса в размере 10% от стоимости, приобретаемого автомобиля, либо 25% стоимости автомобиля, приобретаемого на территории Дальневосточного Федерального округа. При этом максимальная стоимость автомобиля в 2019 году снижена до 1 млн. рублей.

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, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи автокредитование господдержка льготные автокредиты f&i datsun nissan nissan terrano

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