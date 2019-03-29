Hyundai ожидает увеличения кредитных продаж благодаря госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль»

Компания «Хендэ Мотор СНГ» ожидает, что количество кредитных заявок и выданных кредитов в период действия госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль» вырастает в среднем на 25%. Об этом агентству «АВТОСТАТ» заявили в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ», добавив, что в компании крайне положительно оценивают вклад программ «Первый...» и «Семейный автомобиль» в развитие автомобильного рынка и стимулирование спроса. «Поддержка в размере 10% от стоимости автомобиля является существенным мотивирующим к покупке фактором для клиента», – отметили в компании.

Напомним, в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в прошлом году своих владельцев нашли более 13 тыс. автомобилей Hyundai. Согласно данным по кредитным продажам Hyundai, программа «Первый автомобиль» пользовалась немного большей популярностью у клиентов: ее доля составила 55% от общих продаж по двум программам. На долю программы «Семейный автомобиль» пришлись оставшиеся 45%, что также подтверждает ее эффективность и популярность у клиентов. При этом модели Solaris и Creta пользуются у участников программ примерно равным спросом.

«В период действия программ «Первый...» и «Семейный автомобиль» в 2018 году на них приходилось до половины (48%) всех кредитных продаж бренда. Дилеры и клиенты уже хорошо знают и понимают преимущества программ и активно ими пользуются. По нашей оценке, количество кредитных заявок и выданных кредитов в период действия программ вырастает в среднем на 25%, что прямо свидетельствует о хорошем спросе со стороны клиентов. Аналогичный прирост мы прогнозируем и в этот раз», – рассказали в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ».

Напомним, компания «Хендэ Мотор СНГ» с 1 марта 2019 года участвует в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в рамках государственной поддержки автокредитования. Вновь запущенная кампания реализована совместно с банками-партнерами Hyundai Finance: «Сетелем Банк», «Русфинанс Банк» и «Совкомбанк». В рамках данных программ покупателям предоставляется скидка на внесение первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля, а для жителей Дальневосточного федерального округа – 25% от стоимости автомобиля, на покупку в кредит новых автомобилей Hyundai Solaris и Hyundai Creta, стоимость которых не превышает 1 млн рублей. Клиенту необходимо внести минимально возможный первоначальный взнос, предусмотренный условиями программы кредитования одного из указанных выше банков, а государство добавит еще 10% (для жителей Дальневосточного федерального округа – 25%) от стоимости автомобиля, тем самым уменьшив сумму кредита. Данные условия распространяются на две модели Hyundai 2019 года выпуска: Solaris и Сreta. Под действие программ попадают кредиты, выданные в рамках Hyundai Finance и Старт/Старт+, в том числе с первоначальным взносом от 0%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года было реализовано более 66 тыс. автомобилей Hyundai в кредит, что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом. Наибольшим спросом среди потребителей автокредитов пользовались модели Solaris, Elantra, Tucson и Sonata. Кроме того, по оценке компании, с использованием автокредита продается около 15% автомобилей с пробегом. Напомним, в Hyundai действует специальная программа Hyundai Finance, распространяющаяся как на новые, так и на подержанные автомобили. Партнерами программы являются Русфинанс Банк и Сетелем Банк.