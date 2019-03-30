GM-АВТОВАЗ ожидает увеличения спроса на Chevrolet Niva за счет действия госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль»

GM-АВТОВАЗ ожидает увеличения розничных продаж автомобилей Chevrolet Niva за счет действия программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом агентству «АВТОСТАТ» заявили в пресс-службе СП, отметив, что в ситуации сокращения темпов роста российского автомобильного рынка компания приветствует любые стимулирующие средства со стороны государства и рассчитывает, что они оживят рынок.

Напомним, в 2018 году GM-АВТОВАЗ по кредитным программам реализовал 22% от общего объема продаж внедорожника Chevrolet Niva. Совместно с банками-партнерами компания анализирует кредитный спрос, чтобы предлагать своим клиентам максимально выгодные программы и условия. Так, GM-АВТОВАЗ реализует собственную программу «Скидка при покупке в кредит», предоставляя скидку на покупку нового автомобиля в кредит через банки-партнеры. В настоящее время скидка на Chevrolet Niva при покупке в кредит составляет 35 тыс. рублей. Банками-партнерами являются ВТБ, Совкомбанк и Сетелем Банк.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первых двух месяцев 2019 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 2991 внедорожник (-27%). В результате внедорожник от GM-АВТОВАЗ вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей в России.

Также отмтеим, что 29 марта в России была представлена новая мультимедийная система для Chevrolet Niva.