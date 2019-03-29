В России представлена новая мультимедийная система для Chevrolet Niva

Сегодня, 29 марта, в ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» состоялась официальная онлайн-презентация новой встроенной мультимедийной системы, которая будет устанавливаться на внедорожниках Chevrolet Niva в комплектациях GLC и LEM, сообщает пресс-служба компании.

Обновленная система представляет собой 7-дюймовый сенсорный экран и блок управления со встроенным микрофоном. Новая система эргономично вписалась в приборную панель, не влияя на обзорность. По заявлениям производителя, она также прошла проверку краш-тестом и при ДТП не должна нанести вред водителю и пассажирам.

Кстати, установить новую систему можно будет в любой автомобиль Chevrolet Niva, произведенный не раньше 2015 года и в комплектациях GL, GLS, LE+.

Одна из основных функций, которые включает в себя новая мультимедия – это специально разработанная система навигации NAVITEL (в ней уже установлена карта РФ, при покупке лицензии программы маршруты можно расширить за пределы страны). Не менее важной стала возможность вывести изображение с камеры заднего вида на новый экран – ранее в топовых комплектациях она выводилась на зеркало.

Для развлечения во время поездок в новой системе есть радио и «гнезда» USB и MicroCD, чтобы включать подобранный заранее по своим вкусовым предпочтениям плейлист. Также можно активировать видео (фильмы и мультики, например), но только когда автомобиль стоит. При включении видеофайлов во время движения появляется надпись: «Во время движения слушайте музыку!».

Через Bluetooth или E-Link можно подключить смартфон, и тогда будет доступна функция RDS – воспроизведение текстовых сообщений, и «handsfree» - ответ на входящие звонки. Также система включает в себя ночной и дневной режим, с возможностью регулировки яркости экрана.

Первые автомобили Chevrolet Niva с мультимедиа уже поступили в салоны официальных дилеров в Самаре, Оренбурге, Казани, Рязани, Уфе, Архангельске, Петрозаводске, Новокузнецке, Челябинске, Новосибирске и Чите.

На Chevrolet Niva с мультимедийной системой распространяются все виды действующих скидок и программ. Стоимость Chevrolet Niva с новой мультимедийной системой начинается от 729 000 рублей.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам двух месяцев 2019 года продажи внедорожника Chevrolet Niva в России составили 2991 экземпляр, показав падение на 26,7%.