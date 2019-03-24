Более 31% автомобилей KIA в феврале проданы в кредит

Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в феврале более 31% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось свыше 8,3 тыс. клиентов, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится более 41% от общего числа кредитных договоров.

Напомним, что с 1 марта 2019 года компания KIA продолжила участие в государственных программах льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Партнерами программы KIA Finance, как и ранее, выступают Сетелем Банк и Русфинанс Банк. В рамках этих программ господдержки KIA совместно с банками-партнерами предлагает клиентам выгоду 10% на приобретение моделей Rio и Rio X-Line в кредит. Право на участие в программах получают граждане Российской Федерации, имеющие двух или более несовершеннолетних детей или оформляющие автомобиль в собственность впервые. Для жителей Дальневосточного федерального округа объем скидки составляет 25%. К участию в программах допущены только автомобили, произведенные не ранее января 2019 года на территории Российской Федерации, оборудованные двигателем российского производства (либо выпущен в рамках СПИК) и системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Максимальная стоимость участвующих в государственных программах автомобилей составляет 1 млн рублей.

«Новые условия госпрограммы сузили список в 2019 году до двух автомобилей KIA: Rio и Rio X-Line. В прошлом году господдержка распространялась также на модели KIA Sorento и Cerato. Но следует отметить, что скидка по госпрограмме в этом случае будет суммироваться с KIA Finance и выгода для клиента будет достигать 140 тыс. рублей. К тому же KIA Rio является самой продаваемой моделью в линейке, так что есть все основания полагать, что господдержка существенно увеличит спрос на марку», – рассказала агентству «АВТОСТАТ» директор по продажам финансовых услуг в ГК «Прагматика» Екатерина Табачко.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры KIA реализовали 21011 автомобилей, что соответствует уровню прошлого года. По итогам первых двух месяцев 2019 года в России было продано 33420 автомобилей KIA, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 14,4% против 14% годом ранее.