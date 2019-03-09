09.03.19 Прочитали 215 раз

Автомобили Datsun доступны по госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль»

Автомобили Datsun доступны по госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль»

Портрет российского автовладельца

23.10.18

PDF, 145 стр.

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Автомобили Datsun on-DO и mi-DO доступны по госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль». Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Nissan в России, отметив, что для марки Datsun наиболее востребована программа «Семейный автомобиль», так как этот бренд в большей степени выбирают клиенты, имеющие детей. В компании ожидают увеличения спроса на автомобили Datsun на 5-10% в связи с действием госпрограмм.

В прошлом году в рамках госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль» было реализовано 500 автомобилей Datsun, что составило 31% от всех выданных кредитов Datsun Finance в период действия программы. Всего по фирменной программе автокредитования Datsun Finance в 2018 году было реализовано 4826 автомобилей Datsun (-25%), что обеспечило 23% в общем объеме реализации марки. Самой популярной моделью среди заемщиков стал седан Datsun on-DO с долей в 82% от всех кредитов Datsun.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автокредитование господдержка льготные автокредиты f&i datsun

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