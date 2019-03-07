Компактный кроссовер Nissan Terrano доступен по госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль». Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Nissan в России, отметив, что обе адресные программы, как правило, паритетно популярны у покупателей автомобилей Nissan, и спрос на кроссовер Terrano может повысится на 10-15%.

В прошлом году в рамках госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль» было реализовано 2500 автомобилей Nissan, что составило 44% от всех выданных кредитов Nissan Finance в период действия программы. Всего по фирменной программе автокредитования Nissan Finance в 2018 году было реализовано 15249 автомобилей Nissan (-20%), что обеспечило 22% в общем объеме реализации марки. Самой популярной моделью среди заемщиков стал Nissan Qashqai с долей в 33% от всех кредитов Nissan. Кроме того, в 2018 году было выдано 1350 кредитов на покупку автомобилей с пробегом в рамках фирменной программы «Одобрено Nissan».

Как заявили в пресс-службе Nissan в России, в 2019 году компания планирует увеличить долю кредитных продаж за счет новых предложений на автомобили Nissan. Так, начиная с февраля текущего года в каждом дилерском центре Nissan предлагается кредитная программа со ставкой в кредитном договоре – 0,1% на 2 года на всю линейку кроссоверов и внедорожников Nissan: Terrano, Qashqai, X-Trail, Murano.

Так, по программе кредитования «Простые правила» ежемесячные платежи существенно ниже, чем по классическому кредиту «Простые числа» в связи с наличием суммы остаточного платежа, которую клиент погашает в конце срока кредита. Остаточный платеж – это фиксированная сумма, величина которой зависит от пожелания клиента и зависит от срока кредита. Особенно данная программа привлекает внимание клиентов Nissan X-Trail и Qashqai – в 2018 году их доля от всех кредитных продаж достигала 30%.