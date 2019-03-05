АВТОВАЗ в марте стимулирует продажи автомобилей LADA в кредит

АВТОВАЗ с 1 марта запустил новые специальные условия покупки автомобилей по собственной программе кредитования LADA Finance.

Так, LADA Vesta, LADA XRAY и LADA XRAY Cross под 3,9% годовых по специальной программе кредитования позволяют приобрести автомобиль на максимально комфортных условиях с предоставлением выгоды в 40 тыс. рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Например, при первоначальном взносе 459 тыс. 750 рублей стоимость трехлетнего кредита на LADA Vesta SW Cross составит 308 тыс. 223 рубля, а ежемесячный платеж – 10 тыс. 384 рубля.

LADA Granta предлагается по цене от 373 тыс. 410 рублей. Беспрецедентно выгодную цену автомобиля обеспечивает LADA Finance – особые условия кредитования дополнены выгодой в 20 тысяч рублей по схеме «Трейд-Ин» и субсидией 10% (41 тыс. 490 руб.), предоставляемой при покупке автомобиля в рамках программы автокредитования с государственной поддержкой для граждан, имеющих двух или более несовершеннолетних детей.

Напомним, по итогам 2018 года 32% автомобилей LADA в России были приобретены с использованием собственной программы автокредитования – LADA Finance.