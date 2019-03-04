Hyundai Creta и Solaris стали доступны по госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль»

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила об участии в программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в рамках государственной поддержки автокредитования с 1 марта 2019 года.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», вновь запущенная кампания будет реализована совместно с банками-партнерами Hyundai Finance: «Сетелем Банк», «Русфинанс Банк» и «Совкомбанк». В рамках данных программ покупателям предоставляется скидка на внесение первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля, а для жителей Дальневосточного федерального округа – 25% от стоимости автомобиля, на покупку в кредит новых автомобилей Hyundai Solaris и Hyundai Creta, стоимость которых не превышает 1 млн рублей. Клиенту необходимо внести минимально возможный первоначальный взнос, предусмотренный условиями программы кредитования одного из указанных выше банков, а государство добавит еще 10% (для жителей Дальневосточного федерального округа – 25%) от стоимости автомобиля, тем самым уменьшив сумму кредита.

Данные условия распространяются на две модели Hyundai 2019 года выпуска: Solaris и Сreta. Под действие программ попадают кредиты, выданные в рамках Hyundai Finance и Старт/Старт+, в том числе с первоначальным взносом от 0%.

Программа «Первый автомобиль» нацелена на клиентов, которые планируют приобрести свой первый автомобиль, а программа «Семейный автомобиль» направлена на поддержку семей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей.

Чтобы воспользоваться программой «Первый автомобиль», клиенту необходимо соблюсти ряд требований: не иметь ранее в собственности автомобиль и оформленные автокредиты с 2018 по 2019 год, обладать водительским удостоверением и не заключать в 2019 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля.

По условиям программы «Семейный автомобиль», клиент должен иметь двух и более несовершеннолетних детей, иметь водительское удостоверение, не иметь оформленных автокредитов на покупку автомобиля с 2018 по 2019 год и не заключать в 2019 году иных договоров на приобретение автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в прошлом году более 13 тыс. автомобилей нашли своих владельцев. Кроме того, в 2018 году более 12 тыс. кредитов были выданы по программе «Старт». Компания «Хендэ Мотор СНГ» в 2019 году планирует развивать финансовые продукты с минимальным размером ежемесячного платежа и довести показатель кредитных продаж до 60%. В настоящее время доля продаж в кредит составляет более 50%, из них на программы Hyundai Finance приходится 32%.