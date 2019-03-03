KIA принимает участие в госпрограммах льготного автокредитования

Компания KIA с 1 марта 2019 года продолжила участие в государственных программах льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Партнерами программы KIA Finance, как и ранее, будут выступать Сетелем Банк и Русфинанс Банк.

Как сообщает пресс-служба корейской марки, в рамках этих программ господдержки KIA совместно с банками-партнерами предложит клиентам выгоду 10% на приобретение моделей Rio и Rio X-Line в кредит. Право на участие в программах получают граждане Российской Федерации, имеющие двух или более несовершеннолетних детей или оформляющие автомобиль в собственность впервые. Для жителей Дальневосточного федерального округа объем скидки составляет 25%.

К участию в программах будут допущены только автомобили, произведенные не ранее января 2019 года на территории Российской Федерации, оборудованные двигателем российского производства (либо выпущен в рамках СПИК) и системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Максимальная стоимость участвующих в государственных программах автомобилей составляет 1 млн рублей.

«Возобновление государственной программы льготного автокредитования в 2019 году очень своевременно и несомненно окажет положительный эффект. Мы рады предложить российским потребителям особые условия для самой популярной модели иностранного бренда – KIA Rio», – заявил управляющий директор KIA Motors Russia & CIS Александр Мигаль.