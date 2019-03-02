02.03.19 Прочитали 380 раз

АО МС Банк Рус запускает выдачу автокредитов по госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль»

АО МС Банк Рус

АО МС Банк Рус объявил об участии в госпрограммах «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Согласно условиям кредитования АО МС Банк Рус в рамках этих программ клиенты банка, подпадающие под определенные требования, могут получить скидку 10% на уплату первоначального взноса на покупку нового автомобиля. Для жителей, имеющих адрес постоянного места регистрации в Дальневосточном федеральном округе, по программе предоставляется скидка 25%, сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус.

Программа «Семейный автомобиль» ориентирована на клиентов, имеющих двух и более несовершеннолетних детей, программа «Первый автомобиль» предназначена для клиентов, для которых приобретаемый в кредит автомобиль станет первым в жизни.

АО МС Банк Рус является участником программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» с 2017 года. Только в 2018 году 2384 клиента АО МС Банк Рус стали обладателями новых автомобилей на льготных условиях.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автокредитование господдержка льготные автокредиты f&i mitsubishi

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