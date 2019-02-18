АО МС Банк Рус предложил кредит с остаточным платежом на автомобили с пробегом

АО МС Банк Рус объявил о запуске кредитного предложения с остаточным платежом «Плати Легко!» на автомобили с пробегом. По условиям программы приобрести автомобиль с пробегом предлагается по ставке 11,9% годовых со сроком кредита 2 или 3 года, первоначальным взносом от 20% от стоимости автомобиля, максимальном размере остаточного платежа 30% от стоимости автомобиля. Предложение действует в официальных дилерских центрах Misubishi, сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус.

Так, например, приобретая в кредит подержанный автомобиль стоимостью 700 тыс. рублей, при первоначальном взносе в размере50% от стоимости автомобиля и сроке кредита 3 года ежемесячный платеж составит 8452 рубля.

За счет комбинации ряда преимуществ, основным из которых являются меньшие по сравнению с классическим кредитом ежемесячные платежи, условия кредитования «Плати легко!»пользуются повышенным спросом у клиентов АО МС Банк Рус, приобретающих новые автомобили в кредит. Так, например, в 2018 году на «Плати легко!» пришлось 38% от общего количества кредитных продаж новых автомобилей Mitsubishi.

Председатель правления АО МС Банк Рус Саваии Норихиро выразил уверенность, что новый кредитный продукт будет пользоваться таким же высоким спросом, как и уже действующие кредитные предложения банка на покупку новых автомобилей, что позволит АО МС Банк Рус нарастить кредитный портфель.

По итогам 2018 года АО МС Банк Рус занял седьмое место среди банков-лидеров на рынке кредитования подержанных автомобилей. В прошлом году более 6,5 тысяч клиентов воспользовались кредитами банка на общую сумму 3,9 млрд рублей в этом сегменте. Это также является рекордным показателем за все время работы АО МС Банк Рус в этом сегменте с 2014 года.