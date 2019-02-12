Коммерческие автомобили LADA стали доступны по программе льготного лизинга

АВТОВАЗ стал участником госпрограммы льготного лизинга, которая предусматривает субсидирование 10% от стоимости автомобиля. Новые выгодные условия приобретения автомобилей семейства LADA Largus, а также коммерческих модификаций LADA Granta и LADA 4х4 начинают действовать с февраля 2019 года.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, субсидия предоставляется посредством лизинговых компаний, аккредитованных в программе. Условия госпрограммы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей распространяются на автомобили, произведенные не ранее 01.12.2018.

Напомним, что помимо государственной программы лизинга, автомобили LADA доступны к приобретению по собственной программе финансирования для корпоративных клиентов LADA Leasing. Программа реализуется с участием лизинговых компаний-партнеров: АО «ВТБ Лизинг», АО «ВЭБ-лизинг», АО «Сбербанк Лизинг», АО «ЛК «Европлан». К приобретению доступен весь модельный ряд LADA. Преимуществами приобретения автомобиля в лизинг являются сохранение оборотных средств, оптимизация налогооблагаемой базы по расчету налога на прибыль, возврат НДС. Также возможно применение механизма ускоренной амортизации, благодаря чему снижается налог на имущество.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце декабря 2018 года АВТОВАЗ начал продажи новой линейки коммерческих автомобилей LADA Granta, которые выделяются абсолютно новой передней частью кузова. Передние фары на темной глянцевой подложке органично вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а «ИКС-графика» визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов. Стартовая цена автомобиля LADA Granta грузоподъемностью 720 кг составляет от 682 тыс. рублей. Для заказа доступны различные коммерческие модификации LADA Granta: бортовая платформа, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова объемом до 4000 л. Также доступны фургоны-рефрижераторы с холодильной и холодильно-отопительной установками. В список оснащения входит подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, усилитель руля, воздушный фильтр салона, аудиоподготовка, легкая атермическая тонировка стекол, центральный замок.

На новых коммерческих автомобилях LADA Granta внедрены передние сиденья с более развитой боковой поддержкой, а все автомобили, оснащенные 8-клапанными моторами, получили коробку передач с новым передаточным числом главной пары (3,9 вместо 3,7), что улучшает динамику и обеспечивает более уверенное ускорение даже с полной нагрузкой. Напомним, что коммерческая линейка LADA Granta отличается полурамной конструкцией кузова и рессорной задней подвеской. Это повышает надежность и грузоподъемность, которая увеличена по сравнению с пассажирской версией почти в 1,5 раза – до 720 кг.