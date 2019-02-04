Автомобили Peugeot и Citroen доступны с выгодой по трейд-ин и в кредит

Группа PSA разработала специальное предложение на покупку новых автомобилей Peugeot и Citroen 2018 года производства, которое будет действовать до 28 февраля 2019 года. На ряд моделей действует программа «Трейд-ин» с выгодой до 120 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Группы PSA.

Кроме того, при покупке автомобилей со специальными предложениями действуют выгодные кредитные условия от PSA Bank. Так, например, переплата по кредиту PSA Bank на покупку Peugeot 408 и C4 Седан составит 0% на 3 года. На все остальные автомобили: Peugeot 3008, 5008, Traveller CKD, Expert CKD и Citroen C4 SpaceTourer, Grand C4 SpaceTourer, C3 Aircross, SpaceTourer CKD, Jumpy CKD, ставка по кредиту составит от 9%. В дополнение к специальным кредитным условиям при покупке автомобиля с помощью кредита PSA Bank некоторые модели получают дополнительную выгоду в размере 20 тыс. рублей.

Также, PSA Finance делает выгодное предложение по лизингу со ставкой от 12,5% и авансе от 0%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года доля седанов Peugeot и Citroen в России, проданных в кредит через PSA Bank, составила 48,7% от продаж брендов. Среди автомобилей французских брендов Peugeot и Citroen самыми продаваемыми в кредит моделями по-прежнему остаются Peugeot 408 и Citroen C4 Седан – за прошлый год было реализовано в кредит 49% Peugeot 408 и 48,7% Citroen C4 Седан.