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Каждый четвертый автомобиль Datsun в 2018 году был продан в кредит

Каждый четвертый автомобиль Datsun в 2018 году был продан в кредит

Мониторинг цен на новые автомобили

22.01.19

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По итогам 2018 года доля программы розничного финансирования Datsun Finance составила более 25% от продаж автомобилей. В рамках Datsun Finance были запущены новые программы поддержки продаж: кредит с остаточным платежом «Вперед», который позволяет существенно снизить ежемесячный платеж по кредиту, а также «Первый выбор» – специальное предложение для молодых покупателей, бонусы в рамках «Программы лояльности», сообщает пресс-служба японской марки.

В рамках собственной программы обновления автопарка от Datsun в 2018 году было продано более 12 тысяч автомобилей Datsun в трейд-ин и по программе утилизации. Дополнительно была запущена «Программа лояльности» для клиентов, уже имеющих автомобиль Datsun в своей семье или желающих заменить свой Datsun на новый.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году российские дилеры Datsun реализовали 20559 автомобилей, что на 16% ниже показателя годичной давности. В результате рыночная доля марки составила 1,1%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: f&i автокредитование продажи datsun

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