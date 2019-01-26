Ford Transit стал доступен по льготному лизингу

Компания Ford Sollers возобновила продажи коммерческих автомобилей Ford Transit по государственной программе субсидирования лизинга коммерческого автотранспорта. Субсидия в 10% от стоимости автомобиля, обеспечиваемая программой, может суммироваться с выгодой по собственным программам автопроизводителя. Благодаря этому Ford Transit стал доступен по цене – от 1 млн 499 тыс. 400 рублей, сообщает пресс-служба Ford Sollers. По данной цене предлагается модель в модификации «Промтоварный фургон» (шасси с надстройкой). Ford Transit в наиболее популярном исполнении «цельнометаллический фургон» с учетом субсидии и выгоды по всем программам Ford Sollers можно приобрести по цене от 1 млн 526 тыс. 400 рублей.

Максимальная выгода, достигаемая благодаря программе государственного субсидирования лизинга и собственным программам Ford Sollers, составляет 400 тыс. рублей. На такое преимущество при покупке могут рассчитывать клиенты, выбравшие автобус Ford Transit в модификации «Комфорт» (цена без учета субсидии и спецпредложений от Ford Sollers составляет от 2 млн 301 тыс. рублей). C выгодой по государственной программе субсидирования лизинга можно приобрести любой автомобиль из широкой гаммы модификаций, представленных цельнометаллическим фургоном с различной высотой крыши и колесной базой, автобусами различного назначения, базовыми шасси с короткой, средней или сверхдлинной базой, грузоподъемностью от 546 до 2753 кг, а также готовыми к эксплуатации шасси с различными надстройками и автомобилями специального назначения. Все модификации Ford Transit оснащаются надежным и экономичным турбодизелем объемом 2,2 л (125 - 150 л.с.) и 6-ступенчатой МКП.

Государственная программа субсидирования лизинга предусматривает единовременную скидку в 10% на авансовый платеж при приобретении в лизинг коммерческого или грузового автотранспорта, но не более 500 тыс. рублей на один автомобиль. Согласно условиям программы, субсидируется только покупка нового автотранспорта, который ранее не стоял на регистрационном учете в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Напомним, Ford Transit выпускается по технологии полного цикла (со сваркой и окраской кузова) на заводе Ford Sollers в Елабуге. В прошлом году Ford Transit подтвердил звание лидера российского рынка в сегменте коммерческих автомобилей иностранных брендов. Российским клиентам было передано 12855 автомобилей, что на 34% превысило продажи 2017 года. Декабрь 2018 года стал рекордным в истории продаж Ford Transit в России: было реализовано 2030 автомобилей.