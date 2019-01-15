 АВТОСТАТ | Ёмкость российского рынка в 2018 году увеличилась более чем на 20%

15.01.19 Прочитали 246 раз

Ёмкость российского рынка в 2018 году увеличилась более чем на 20%

Ёмкость российского рынка в 2018 году увеличилась более чем на 20%

Согласно предварительной оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», ёмкость российского рынка новых легковых автомобилей в 2018 году составила порядка 2,4 трлн рублей. Это на 21% выше результата годичной давности.

Как отмечают эксперты агентства, в абсолютном выражении российский рынок вырос на 13%, а средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в минувшем году увеличилась на 7,5%. Вкупе это привело к росту ёмкости рынка более чем на 20%.

Напомним также, что этот показатель впервые превысил докризисный уровень.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили выручка ёмкость рынка f&i

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