Ёмкость российского рынка в 2018 году увеличилась более чем на 20%

Согласно предварительной оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», ёмкость российского рынка новых легковых автомобилей в 2018 году составила порядка 2,4 трлн рублей. Это на 21% выше результата годичной давности.

Как отмечают эксперты агентства, в абсолютном выражении российский рынок вырос на 13%, а средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в минувшем году увеличилась на 7,5%. Вкупе это привело к росту ёмкости рынка более чем на 20%.

Напомним также, что этот показатель впервые превысил докризисный уровень.