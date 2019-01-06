 АВТОСТАТ | Ёмкость российского авторынка превысила докризисные показатели

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07.01.19 Прочитали 1470 раз

Ёмкость российского авторынка превысила докризисные показатели

Ёмкость российского авторынка превысила докризисные показатели

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

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Согласно предварительной оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», ёмкость российского рынка новых легковых автомобилей в 2018 году составила чуть более 2,38 трлн рублей. Таким образом, этот показатель впервые превысил докризисный уровень.

Напомним, что в 2012 году, когда в России было продано рекордное количество автомобилей, ёмкость рынка составляла 2,34 трлн рублей. В 2013-м она вышла на свой пик (2,37 трлн руб.), а в 2014 году снова снизилась до 2,34 трлн рублей.

Теперь же, по итогам 2018 года, ёмкость рынка установила новый рекорд. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это произошло за счёт роста средневзвешенной цены автомобиля. Так, за последние пять лет (с начала 2014 года) она выросла на 57%. Даже несмотря на то, что продажи машин за этот период в стране упали на 36%, данное обстоятельство не помешало ёмкости рынка превысить докризисные показатели.

, источник: www.autostat.ru

Теги: ёмкость рынка легковые автомобили авторынок россии выручка

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