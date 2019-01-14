В 2018 году средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 7,5%

Согласно предварительной оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,43 млн рублей, что на 7,5% больше, чем в 2017 году. При этом средняя стоимость иномарки достигла 1,65 млн рублей, а отечественного автомобиля – 625 тыс. рублей.

Отметим, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в минувшем году продажи новых машин (с учетом LCV) в нашей стране составили 1,8 млн единиц, показав рост на 13%.