 АВТОСТАТ | В 2018 году средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 7,5%

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В 2018 году средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 7,5%

В 2018 году средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 7,5%

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21.12.18

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Согласно предварительной оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,43 млн рублей, что на 7,5% больше, чем в 2017 году. При этом средняя стоимость иномарки достигла 1,65 млн рублей, а отечественного автомобиля – 625 тыс. рублей.

Отметим, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в минувшем году продажи новых машин (с учетом LCV) в нашей стране составили 1,8 млн единиц, показав рост на 13%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены средневзвешенные цены

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