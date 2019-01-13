Российский авторынок в 2018 году вырос на 13%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в декабре увеличились на 5,6% и составили 175240 машин. По итогам всего 2018 года российский авторынок вырос на 12,8% до 1 млн 800 тыс. 591 автомобиля, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, минувший год отмечен 12-месячным периодом непрерывного роста. Перспектива на 2019 год не столь ясна. Увеличение НДС и возможное ужесточение санкций США создают существенные риски и неопределенности на рынке, в особенности в первом квартале. Однако, основываясь на предположении о неизменности правительственной политики и неизменности поддержки автомобильного сектора, участники рынка ожидают, что фундаментально спрос будет достаточно устойчив для удержания уровня продаж и выхода на рост в течение года. С учетом этого прогноз АЕБ на 2019 год по рынку пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России составлен с небольшим улучшением, а именно 1,87 млн единиц, то есть на 3,6% больше, чем в прошлом году.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом году 360204 автомобиля LADA, что на 16% выше показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 227578 машин (+25%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 178269 проданных автомобиля, что на 13% больше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 137062 покупателя, что соответствует уровню годичной давности. Замыкает пятерку лидеров Toyota, чьи продажи составили 108492 машины (+15%).

В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам 2018 года также вошли Volkswagen (106056 шт., +19%), Skoda (81459 шт., +31%), Nissan (80925 шт., +6%), ГАЗ (60677 шт., +4%) и Ford (53234 шт., +6%).