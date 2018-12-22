Русфинанс Банк снизил кредитную ставку на автомобили с пробегом

Русфинанс Банк снизил ставку по кредитам на автомобили с пробегом до 7,9%. Таким образом, ставка кредита при покупке подержанных автомобилей стала сопоставима со ставкой при приобретении новых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Согласно условиям акции «Новые горизонты», возраст автомобиля не должен превышать 10 лет, а пробег – 150 тыс. км. Клиент может заключить договор на удобный срок: 36, 48 и 60 месяцев. Условия кредитования предполагают внесение первоначального взноса в размере от 50% от стоимости автомобиля, обязательное оформление полиса КАСКО и договора страхования жизни и здоровья заемщика или GAP-страхования (возмещение разницы между первоначальной стоимостью автомобиля и выплатами по КАСКО) на весь срок кредита.

«Русфинанс Банк гибко реагирует на ситуацию на авторынке и меняет подход к кредитованию автомобилей с пробегом, которые пользуются все большей популярностью в России. Мы снизили соответствующую процентную ставку до 7,9% годовых – это весьма привлекательное предложение, даже если сравнивать со ставками в сегменте новых автомобилей», – комментирует директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Наталья Русова.

Как отмечается, в текущем году Русфинанс Банк существенно увеличил продажи кредитов в сегменте подержанных автомобилей, значения которых превысили максимальные показатели с 2009 года. На данный момент каждый 10-й автокредит банка выдан покупателям автомобилей с пробегом.